Polverosi: “Se lo United ha liberato Lindelof allora è una garanzia. Nicolussi sarebbe l’unico regista”

Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport-Stadio, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare mercato e prospettive della Fiorentina, soffermandosi anche sulla partita di Conference League contro il Polissya.

Sul fronte mercato, Polverosi ha detto:

“Lindelof se sta bene ha esperienza e potrebbe far comodo alla difesa viola. La garanzia è che il Manchester United lo ha liberato, perchè i Red Devils sbagliano sempre, da De Gea a McTominay, ma non solo, mentre se acquistano falliscono le scelte. Nicolussi Caviglia è un tipo di giocatore che in questo momento la Fiorentina non ha in organico, è un regista puro. Penso che dipenderà da come Pioli vuole giocare, se la Fiorentina schierasse tre centrocampisti, Nicolussi sarebbe utile in impostazione con due mezzali accanto. Penso che se arriverà in viola sarà in quest’ottica. Non entusiasma ma è un buon giocatore”.

L’analisi si è poi spostata sui volti già arrivati in estate:

“Finora la Fiorentina ha comprato giocatori adatti e in buonissima parte col totale beneplacito di Pioli. Fazzini è una mezzala classica, con tecnica e tempi di inserimento, ha tiro e visione di gioco. Gli mancava il gol ma lo scorso anno ha dimostrato di saper segnare. Ha fatto un salto di qualità importante dal Castellani al Franchi e ora bisogna aspettarlo, il centrocampo è folto e bisogna vedere quanto spazio potrà avere. Parisi in viola è stato una delusione, quello che era ad Empoli si è visto raramente alla Fiorentina. Non ha avuto molta continuità, prima aveva davanti Biraghi che era il capitano, poi Gosens, e scalzare il tedesco è un’impresa difficile per tanti”.

Infine, uno sguardo sulla sfida europea in programma questa sera:

“Il centrocampo viola oggi è più forte e sicuramente più completo dello scorso anno, i giovani come Richardson e Ndour hanno un anno di esperienza in più. Sohm è un giocatore che può essere utile, Mandragora viene dal miglior rendimento della carriera. Fagioli è un giocatore ritrovato. Aspetto la partita di stasera solo per vedere Dzeko, che è l’attrazione di stasera. È un attaccante fantastico, un giocatore che ha una capacità di vedere ciò che accade in campo che pochi hanno. Se sta bene, anche a 39 anni è un ottimo acquisto”.