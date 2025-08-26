Romano: "La Fiorentina vuole ingaggiare Lindelof a parametro 0, ci sono altri 2 club di Premier"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato tramite un post sul suo profilo X che la Fiorentina è interessata a ingaggiare Lindelof, difensore centrale attualmente svin...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato tramite un post sul suo profilo X che la Fiorentina è interessata a ingaggiare Lindelof, difensore centrale attualmente svincolato. Questo il contenuto del suo tweet:

"La Fiorentina è in trattativa per un accordo a sorpresa per ingaggiare Victor Lindelöf come nuovo difensore centrale! Sono in corso trattative con il suo staff, mentre l'ex difensore del Manchester United ha ricevuto due proposte dalla Premier League. La decisione spetta a Lindelöf. La Fiorentina sta cercando di concludere l'affare."