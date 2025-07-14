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Il Corriere dello Sport riporta: "La Fiorentina osserva Lindelof, può essere lui il rinforzo utile per Pioli"

Il giocatore svedese potrebbe diventare un nuovo rinforzo per la difesa di Stefano Pioli per la prossima stagione

A cura di Mirko Carmignani
14 luglio 2025 15:35
Il Corriere dello Sport riporta: "La Fiorentina osserva Lindelof, può essere lui il rinforzo utile per Pioli" -
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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pioli vuole un nuovo innesto per rafforzare la retroguardia della Fiorentina in vista della prossima stagione e il nome che è uscito di più ultimamente è quello del difensore svedese attualmente svincolato dopo l'esperienza allo United Victor Lindelof, classe 1994.

Il giocatore ha disputato 8 stagioni in Inghilterra ad alti livelli e sarebbe una grande risorsa per la Fiorentina senza nemmeno pagare il cartellino dato che il giocatore è libero contrattualmente. Oltre a questo, si tratta di un profilo esperto in grado di giocare sia a 3 che a 4 e ciò sarebbe un ulteriore punto di forza per la sua candidatura per la Fiorentina.

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