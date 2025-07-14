Il Corriere dello Sport riporta: "La Fiorentina osserva Lindelof, può essere lui il rinforzo utile per Pioli"

Il giocatore svedese potrebbe diventare un nuovo rinforzo per la difesa di Stefano Pioli per la prossima stagione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pioli vuole un nuovo innesto per rafforzare la retroguardia della Fiorentina in vista della prossima stagione e il nome che è uscito di più ultimamente è quello del difensore svedese attualmente svincolato dopo l'esperienza allo United Victor Lindelof, classe 1994.

Il giocatore ha disputato 8 stagioni in Inghilterra ad alti livelli e sarebbe una grande risorsa per la Fiorentina senza nemmeno pagare il cartellino dato che il giocatore è libero contrattualmente. Oltre a questo, si tratta di un profilo esperto in grado di giocare sia a 3 che a 4 e ciò sarebbe un ulteriore punto di forza per la sua candidatura per la Fiorentina.