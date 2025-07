Corriere dello Sport: “Lindelof torna di moda per la Fiorentina. De Gea un grande sponsor”

In difesa la Fiorentina ha bisogno di sostanza. Con la prossima cessione di Valentini si apra uno slot nella retroguardia. L’ulteriore addio di Moreno apre spazio per un altro innesto, con caratteristiche diverse dai due partenti. Una scelta interessante potrebbe essere quella di Victor Lindelof: a 30 anni oggi è svincolato dopo otto stagioni al Manchester United e avrebbe in De Gea un grande sponsor. Peraltro è un nome che tornerebbe in auge, già uscito nella scorsa estate. Lo riporta il Corriere dello Sport.