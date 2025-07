Gazzetta: “La Fiorentina torna su Lindelof, svicolato dallo United. De Gea lo sponsor?”

In difesa è arrivato Mattia Viti e partiranno Mati Moreno e Nicolas Valentini e il reparto sembra al completo, anche se dall’Inghilterra rilanciano che la Fiorentina sia tornata su Victor Lindelof, svincolato dal Manchester United. Era già stato in orbita viola la scorsa estate ma adesso non sembrano esserci reali prospettive, anche se in città avrebbe uno sponsor e intermediario come David De Gea che ha fatto un percorso simile. Attenzione infine a Nadir Zortea, classe ’99 del Cagliari, per la corsia destra, ma dipende dal futuro di Dodò. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.