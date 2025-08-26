Romano: "Proseguono i contatti tra Fiorentina e Lindelof, occhio alla tentazione Everton però"
Fabrizio Romano spiega cosa sta accadendo tra il difensore svedese e la Fiorentina, sottolineando che i viola non sono i soli sul giocatore.
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2025 19:32
Sulla trattativa tra Fiorentina e l'ex difensore dello United, attualmente svincolato, Victor Lindelof, torna a darci aggiornamenti Fabrizio Romano. Il giornalista spiega che i colloqui tra le parti stanno andando avanti, anche se sul classe 1994 c'è l'interesse dell'Everton.