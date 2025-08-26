Romano: "Proseguono i contatti tra Fiorentina e Lindelof, occhio alla tentazione Everton però"

Fabrizio Romano spiega cosa sta accadendo tra il difensore svedese e la Fiorentina, sottolineando che i viola non sono i soli sul giocatore.

A cura di Redazione Labaroviola 26 agosto 2025 19:32

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