Pedullà: "La Fiorentina ha fatto un offerta per Lindelof, sfida ad Everton e Brentford"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà con un post sul suo profilo X ha dato degli aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina. La Fiorentina infatti è intenzionata a rafforzare...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà con un post sul suo profilo X ha dato degli aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina. La Fiorentina infatti è intenzionata a rafforzare la difesa e ha messo gli occhi su Lindelof, queste le parole di Pedullà: "Conferme sull'anticipazione di stamattina del Corriere dello Sport, la Fiorentina ha fatto un offerta per Lindelof, difensore centrale svincolato dal Manchester United. Sfida ad Everton e Brentford"