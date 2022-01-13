La svedese Ronja Aronsson della Fiorentina Women's fa impazzire il web, è la regina dei social

La Fiorentina Women's dopo Valentina Giacinti prende anche Ronja Aronsson e fa impazzire i social della ragazza svedese

La Fiorentina piazza un altro colpo di mercato e si assicura le prestazioni sportive della calciatrice Ronja Aronsson. La svedese arriva a Firenze in seguito all’infortunio di Martina Zanoli, che probabilmente la costringerà a saltare gran parte di questa stagione, l’ACF Fiorentina Femminile era alla ricerca di rinforzi in difesa. Il secondo colpo, dopo Valentina Giacinti, è Ronja Aronsson.

Ronja è un difensore classe 1997 svedese ed alla sua prima esperienza lontana da casa. La giocatrice arriva a Firenze dal Linköping, club dove ha militato per due stagioni e che aveva salutato attraverso un post su Instagram il 10 novembre 2020. In precedenza aveva vestito per otto anni la maglia del Piteä IF, collezionando 99 presenze e due reti. La giocatrice può ricoprire sia il ruolo di terzino che di centrale di difesa.

In passato ha vestito la maglia della nazionale svedese Under 17, Under 19, Under 20 e Under 23. Con la formazione Under 19 nel 2015 ha vinto anche un Europeo. Ronja potrebbe essere già a disposizione in vista del match contro il Sassuolo domenica. Il suo arrivo ha fatto impazzire i social viola, in tanti tifosi sono rimasti incantati dalla bellezza della nuova giocatrice della Fiorentina femminile invadendo di tag e mi piace il profilo Instagram della ragazza svedese

IL RETROSCENA DI DEULOFEU

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