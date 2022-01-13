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La svedese Ronja Aronsson della Fiorentina Women's fa impazzire il web, è la regina dei social

La Fiorentina Women's dopo Valentina Giacinti prende anche Ronja Aronsson e fa impazzire i social della ragazza svedese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 gennaio 2022 11:37
La svedese Ronja Aronsson della Fiorentina Women's fa impazzire il web, è la regina dei social -
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La svedese Ronja Aronsson della Fiorentina Women's fa impazzire il web, è la regina dei social

La Fiorentina piazza un altro colpo di mercato e si assicura le prestazioni sportive della calciatrice Ronja Aronsson. La svedese arriva a Firenze in seguito all’infortunio di Martina Zanoli, che probabilmente la costringerà a saltare gran parte di questa stagione, l’ACF Fiorentina Femminile era alla ricerca di rinforzi in difesa. Il secondo colpo, dopo Valentina Giacinti, è Ronja Aronsson.

La svedese Ronja Aronsson della Fiorentina Women's fa impazzire il web, è la regina dei social

Ronja è un difensore classe 1997 svedese ed alla sua prima esperienza lontana da casa. La giocatrice arriva a Firenze dal Linköping, club dove ha militato per due stagioni e che aveva salutato attraverso un post su Instagram il 10 novembre 2020. In precedenza aveva vestito per otto anni la maglia del Piteä IF, collezionando 99 presenze e due reti. La giocatrice può ricoprire sia il ruolo di terzino che di centrale di difesa.

La svedese Ronja Aronsson della Fiorentina Women's fa impazzire il web, è la regina dei social

In passato ha vestito la maglia della nazionale svedese Under 17, Under 19, Under 20 e Under 23. Con la formazione Under 19 nel 2015 ha vinto anche un Europeo. Ronja potrebbe essere già a disposizione in vista del match contro il Sassuolo domenica. Il suo arrivo ha fatto impazzire i social viola, in tanti tifosi sono rimasti incantati dalla bellezza della nuova giocatrice della Fiorentina femminile invadendo di tag e mi piace il profilo Instagram della ragazza svedese

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