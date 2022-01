Deulofeu rivela: “Mi voleva la Fiorentina, mi ha cercato e siamo stati vicini, adesso solo l’Udinese”

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese classe 94 ha parlato a One Football, queste le sue parole sui suoi movimenti di mercato passati: “Fa piacere essere cercati da altre squadre ma il mio obiettivo e la mia concentrazione è solo sull’Udinese e sulla prossima partita che devo giocare. Anche la Fiorentina mi ha cercato e siamo stati vicini, stessa cosa con il Napoli e con Cristiano Giuntoli con cui ho un attimo rapporto ma non siamo andati oltre. Non so quello che sarà il futuro, oggi non posso che parlare solo dell’Udinese” conclude Deulofeu.

