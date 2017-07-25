Dalla Svezia, la Fiorentina vicina a chiudere per Sam Larsson, esterno d'attacco classe 93, è lui il dopo Bernardeschi?

Un giornalista svedese a Radio Blu: "Suo fratello mi ha detto che il procuratore è in Italia per chiudere con la Fiorentina

Dalla Svezia rimbalza la notizia che Sam Larsson, attaccante esterno classe 93, sia molto vicino alla Fiorentina, queste le parole del giornalista svedese Wilbacher a Radio Blu:

"Larsson gioca nella nazionale maggiore adesso ed è sicuramente un ottimo prospetto. Io conosco molto bene suo fratello e questa mattina mi ha detto che l’agente è in Italia per chiudere con la Fiorentina. C'era anche il Celta Vigo molto interessata al giocatore ma la trattativa con il club spagnolo è stata stoppata perchè il giocatore vorrebbe la Fiorentina. E’ un esterno d’attacco che sa saltare l’uomo ed ha un buon tiro. All’inizio potrà avere dei problemi di ambientamento ma poi riuscirà a diventerà un giocatore fondamentale per la squadra viola. Con 7-8 milioni la Fiorentina può chiudere la trattativa"