In Svezia scrivono: "Isak Jansson del Rapid Vienna obiettivo concreto della Fiorentina per Gennaio"

Nelle ultime settimane gli scout gigliati avrebbero seguito spesso dal vivo l'esterno svedese, 4 gol e 3 assist in stagione con gli austriaci

Nome nuovo per il mercato della Fiorentina in arrivo dalla Svezia. Secondo il quotidiano SportBladet, infatti, la società viola sta monitorando da vicino la crescita dell'esterno offensivo Isak Jansson, giocatore di proprietà del Rapid Vienna.

Ventidue anni, in questa sua prima stagione in Austria ha collezionato 12 presenze con 4 gol e 3 assist all'attivo. Nelle ultime settimane il comparto scout gigliato lo ha seguito spesso dal vivo e a gennaio potrebbe diventare un nome buono, anche se la priorità di Pradè e dei suoi collaboratori resta quella di trovare un vice Kean che possa coprire le spalle al centravanti rientrato anche nel giro della Nazionale italiana.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

A Roma atterrato il salvatore della patria, Claudio Ranieri accolto in aeroporto da 300 tifosi

https://www.labaroviola.com/a-roma-atterrato-il-salvatore-della-patria-claudio-ranieri-accolto-in-aeroporto-da-300-tifosi/276877/