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Notizie Jansson Fiorentina
Corriere Fiorentino: “Priorità al vice Kean. Palladino muove le fasce? Sul taccuino Vargas o Jansson”
14 novembre 2024 09:41
In Svezia scrivono: "Isak Jansson del Rapid Vienna obiettivo concreto della Fiorentina per Gennaio"
13 novembre 2024 23:54
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2024
Sett. 46
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