Corriere Fiorentino: “Priorità al vice Kean. Palladino muove le fasce? Sul taccuino Vargas o Jansson”

La priorità della dirigenza della Fiorentina è fornire a Palladino un’alternativa a Kean come prima punta, un’operazione non semplice, poiché il nuovo attaccante dovrà avere non solo le qualità tecniche giuste, ma anche l’attitudine a rispettare il ruolo di Kean come titolare. Pradè e Goretti sono già al lavoro su questo fronte.

Ci si aspettano movimenti anche sulle fasce, con i nomi dello svizzero Vargas e di Isak Jansson del Rapid Vienna tra i possibili candidati. In difesa, invece, oltre all’arrivo di Valentini, il club potrebbe ridurre il numero di giocatori disponibili. Lo riporta il Corriere Fiorentino.