Notizie Vargas Fiorentina

Vargas rivela: "Il nostro segreto per la Champions? Giovedì in discoteca, domenica in campo"
28 aprile 2025 23:43
Vargas: "Felice di esser tornato al Franchi. Di questa città mi è mancato tutto, stavo bene qui"
22 marzo 2025 17:47
Vargas: "A Firenze mi sentivo invincibile, poi per i miei vizi ho rovinato tutto"
15 febbraio 2025 17:54
Corriere Fiorentino: “Priorità al vice Kean. Palladino muove le fasce? Sul taccuino Vargas o Jansson”
14 novembre 2024 09:41
Vargas: "A Firenze tutti mi conoscono, la considero un po' come casa mia"
16 settembre 2024 16:22
TMW, per Baturina la Dinamo Zagabria non apre alla cessione per meno di 20 milioni. Vargas pista fredda
30 agosto 2024 21:58
Vargas show contro l'Italia, a gennaio c'era l'accordo con la Fiorentina per 7 milioni, poi lo lasciò andare
29 giugno 2024 19:57
Pedullà: "Perde consistenza la posizione di Vargas per la Fiorentina, nessun contatto nelle ultime 72 ore"
29 gennaio 2024 23:36
Corriere dello Sport, Vargas oggi o mai più e la Fiorentina andrebbe dritta su un altro obiettivo
29 gennaio 2024 08:55
Nazione, Rubén Vargas-Fiorentina continuano i contatti ma i viola non vogliono smuoversi dai 7 milioni offerti
28 gennaio 2024 09:15
Corriere dello Sport, Vargas prima scelta per l’attacco, ballano 2/3 milioni fra domanda ed offerta
27 gennaio 2024 09:28
Dalla società nessuna fretta sul mercato, fino a lunedì non arriverà nessun acquisto per la Fiorentina
26 gennaio 2024 21:29
Corriere dello Sport, salta Vargas-Fiorentina? L’Augsburg non è convinto, continua a chiedere 10 milioni
26 gennaio 2024 08:50
Sky Sport: "Contatti continui tra la Fiorentina e l'Ausgburg per trovare l'accordo per Vargas"
25 gennaio 2024 23:59
Gazzetta, la Fiorentina ha in pugno Vargas ma occhio al colpo a sorpresa, c’è ancora tempo
25 gennaio 2024 09:13
Corriere Fiorentino, Brian Rodriguez saltato perché la Fiorentina ha deciso di puntare su Vargas
25 gennaio 2024 09:08
Tra Vargas e Rodriguez la preferenza di Italiano è su Vargas perchè già in forma e pronto per giocare
24 gennaio 2024 12:23
Di Marzio: "La Fiorentina tratta sia Rodriguez che Vargas. Accordo per 7 milioni con l'Ausburg"
24 gennaio 2024 00:14
Corriere dello Sport, Vargas con lui l’intesa c’è ma si attende una risposta dalla Germania, offerta da 7 milioni
21 gennaio 2024 09:32
Corriere Fiorentino, Vargas obiettivo numero uno della Fiorentina. La chiusura può arrivare a 7 milioni
20 gennaio 2024 10:11
Gazzetta, all-in della Fiorentina su Vargas, questo è il momento dell’affondo. Ballano 3 milioni
20 gennaio 2024 10:01
Corriere dello Sport, per Vargas la Fiorentina rilancerà ma solo dopo la Supercoppa. L’Augsburg chiede 8 milioni
18 gennaio 2024 09:46
Corriere dello Sport, Fiorentina spiazzata da Ngonge ora all-in per Vargas. Viola pronti al rilancio
17 gennaio 2024 09:15
Corriere dello Sport, Ngonge-Vargas possibile il doppio colpo dopo la Supercoppa. Serve trovare la quadra
16 gennaio 2024 09:10
Corriere dello Sport: "La Fiorentina per Vargas prepara un'offerta da 5 milioni più bonus"
14 gennaio 2024 08:20
Nazione, Vargas-Fiorentina con l’Augsburg si può chiudere a 7 milioni + bonus. Ngonge-Gil piste bloccate
13 gennaio 2024 09:24
Corriere Fiorentino: “Vargas-Fiorentina entro il fine settimana la chiusura. Italiano vuole averlo per la Supercoppa”
13 gennaio 2024 09:20
Pedullà: "Ruben Vargas ha detto sì alla Fiorentina. Può arrivare la chiusura a 7 milioni con l'Augsburg"
12 gennaio 2024 23:51
Pedulla: "Quarta resta alla Fiorentina, chiesto obbligo di riscatto per Barak. Forte interesse per Vargas"
12 gennaio 2024 01:26
Vargas: "Mi voleva il Real Madrid, ma la Fiorentina non ha voluto cedermi. Allora ho rinnovato"
06 dicembre 2021 14:03
Prandelli: "Che soddisfazione la vittoria a Liverpool in CL con la Fiorentina. Grande ottimismo per il futuro dei viola"
18 novembre 2019 13:48
(VIDEO): la scheda di Brescia-Fiorentina da Flachi a Vargas
21 ottobre 2019 20:57
Dall'Argentina: la Fiorentina ha messo gli occhi su Matias Vargas, quanto costa...
15 giugno 2018 13:14
Agente Vargas: “Su di lui c’è la Fiorentina. Si muova in fretta perché da lunedì…”
07 giugno 2018 10:44
Archivio