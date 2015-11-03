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Notizie Vargas Fiorentina

Vargas rivela: "Il nostro segreto per la Champions? Giovedì in discoteca, domenica in campo"

28 aprile 2025 23:43

Vargas: "Felice di esser tornato al Franchi. Di questa città mi è mancato tutto, stavo bene qui"

22 marzo 2025 17:47

Vargas: "A Firenze mi sentivo invincibile, poi per i miei vizi ho rovinato tutto"

15 febbraio 2025 17:54

Corriere Fiorentino: “Priorità al vice Kean. Palladino muove le fasce? Sul taccuino Vargas o Jansson”

14 novembre 2024 09:41

Vargas: "A Firenze tutti mi conoscono, la considero un po' come casa mia"

16 settembre 2024 16:22

TMW, per Baturina la Dinamo Zagabria non apre alla cessione per meno di 20 milioni. Vargas pista fredda

30 agosto 2024 21:58

Vargas show contro l'Italia, a gennaio c'era l'accordo con la Fiorentina per 7 milioni, poi lo lasciò andare

29 giugno 2024 19:57

Pedullà: "Perde consistenza la posizione di Vargas per la Fiorentina, nessun contatto nelle ultime 72 ore"

29 gennaio 2024 23:36

Corriere dello Sport, Vargas oggi o mai più e la Fiorentina andrebbe dritta su un altro obiettivo

29 gennaio 2024 08:55

Nazione, Rubén Vargas-Fiorentina continuano i contatti ma i viola non vogliono smuoversi dai 7 milioni offerti 

28 gennaio 2024 09:15

Corriere dello Sport, Vargas prima scelta per l’attacco, ballano 2/3 milioni fra domanda ed offerta

27 gennaio 2024 09:28

Dalla società nessuna fretta sul mercato, fino a lunedì non arriverà nessun acquisto per la Fiorentina

26 gennaio 2024 21:29

Corriere dello Sport, salta Vargas-Fiorentina? L’Augsburg non è convinto, continua a chiedere 10 milioni 

26 gennaio 2024 08:50

Sky Sport: "Contatti continui tra la Fiorentina e l'Ausgburg per trovare l'accordo per Vargas"

25 gennaio 2024 23:59

Gazzetta, la Fiorentina ha in pugno Vargas ma occhio al colpo a sorpresa, c’è ancora tempo 

25 gennaio 2024 09:13

Corriere Fiorentino, Brian Rodriguez saltato perché la Fiorentina ha deciso di puntare su Vargas

25 gennaio 2024 09:08

Tra Vargas e Rodriguez la preferenza di Italiano è su Vargas perchè già in forma e pronto per giocare

24 gennaio 2024 12:23

Di Marzio: "La Fiorentina tratta sia Rodriguez che Vargas. Accordo per 7 milioni con l'Ausburg"

24 gennaio 2024 00:14

  Corriere dello Sport, Vargas con lui l’intesa c’è ma si attende una risposta dalla Germania, offerta da 7 milioni 

21 gennaio 2024 09:32

Corriere Fiorentino, Vargas obiettivo numero uno della Fiorentina. La chiusura può arrivare a 7 milioni 

20 gennaio 2024 10:11

Gazzetta, all-in della Fiorentina su Vargas, questo è il momento dell’affondo. Ballano 3 milioni 

20 gennaio 2024 10:01

Corriere dello Sport, per Vargas la Fiorentina rilancerà ma solo dopo la Supercoppa. L’Augsburg chiede 8 milioni

18 gennaio 2024 09:46

Corriere dello Sport, Fiorentina spiazzata da Ngonge ora all-in per Vargas. Viola pronti al rilancio 

17 gennaio 2024 09:15

Corriere dello Sport, Ngonge-Vargas possibile il doppio colpo dopo la Supercoppa. Serve trovare la quadra 

16 gennaio 2024 09:10

Corriere dello Sport: "La Fiorentina per Vargas prepara un'offerta da 5 milioni più bonus"

14 gennaio 2024 08:20

Nazione, Vargas-Fiorentina con l’Augsburg si può chiudere a 7 milioni + bonus. Ngonge-Gil piste bloccate

13 gennaio 2024 09:24

Corriere Fiorentino: “Vargas-Fiorentina entro il fine settimana la chiusura. Italiano vuole averlo per la Supercoppa”

13 gennaio 2024 09:20

Pedullà: "Ruben Vargas ha detto sì alla Fiorentina. Può arrivare la chiusura a 7 milioni con l'Augsburg"

12 gennaio 2024 23:51

Pedulla: "Quarta resta alla Fiorentina, chiesto obbligo di riscatto per Barak. Forte interesse per Vargas"

12 gennaio 2024 01:26

Vargas: "Mi voleva il Real Madrid, ma la Fiorentina non ha voluto cedermi. Allora ho rinnovato"

06 dicembre 2021 14:03

Prandelli: "Che soddisfazione la vittoria a Liverpool in CL con la Fiorentina. Grande ottimismo per il futuro dei viola"

18 novembre 2019 13:48

(VIDEO): la scheda di Brescia-Fiorentina da Flachi a Vargas

21 ottobre 2019 20:57

Dall'Argentina: la Fiorentina ha messo gli occhi su Matias Vargas, quanto costa...

15 giugno 2018 13:14

Agente Vargas: “Su di lui c’è la Fiorentina. Si muova in fretta perché da lunedì…”

07 giugno 2018 10:44

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