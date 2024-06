Vargas show contro l’Italia, a gennaio c’era l’accordo con la Fiorentina per 7 milioni, poi lo lasciò andare

Lo svizzero Ruben Vargas ha letteralmente spazzato via l’Italia. Il classe 98 nella sfida contro gli azzurri è stato autore di una grande partita facendo gol e assist e risultando praticamente imprendibile per i giocatori allenati da Spalletti. Vargas è l’esterno che a gennaio la Fiorentina aveva preso per 7 milioni ad inizio mercato, c’era l’accordo totale con la squadra tedesca proprietaria del suo cartellino ed anche con lo stesso calciatore. Poi la scelta di non prenderlo con la virata su Gudmundsson andata male con tutto il rammarico di Vincenzo Italiano e della squadra viola rimase senza esterno, un colpo ampiamente richiesto a gran voce dallo stesso tecnico.

