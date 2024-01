I contatti con l’Augsburg per la verità non si sono mai fermati e la sensazione è che alla fine l’affare Rodriguez sia saltato proprio perché da Firenze hanno deciso di puntare, forse una volta per tutte, sul nazionale svizzero. L’intesa col giocatore c’è, e tutto lascia pensare che anche quella con il club tedesco (per circa 7 milioni) sia ormai dietro l’angolo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

