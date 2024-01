Gazzetta, la Fiorentina ha in pugno Vargas ma occhio al colpo a sorpresa, c’è ancora tempo 

Il mercato viola cerca la via giusta. La Fiorentina nel frattempo ha ancora in mano Ruben Vargas. Da settimane sono avviati i contatti con l’Augsburg e una conclusione potrebbe essere trovata sui 7 milioni. Ogni giorno può essere quello giusto per chiudere questo affare e perfino per mettere a segno un bel colpo a sorpresa. Che poi è ciò che sperano i tifosi che sognano in grande: una formazione da piazzamento Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

