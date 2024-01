Corriere Fiorentino, Vargas obiettivo numero uno della Fiorentina. La chiusura può arrivare a 7 milioni 

Resta da capire, perso il primo obiettivo stagionale, cosa accadrà da qui alla chiusura del mercato. Mancano dieci giorni al gong e per difendere il quarto posto in classifica e per provare ad andare avanti nelle coppe urgono rinforzi. Sono due, al netto delle dichiarazioni di Joe Barone sul «frigo già pieno». La sensazione infatti è che la società stia lavorando per dare al tecnico due giocatori e durante la trasferta araba, per esempio, sono andati avanti i contatti con l’Augsburg per Ruben Vargas. È lui, in questo momento, il giocatore sul quale la Fiorentina ha puntato tutte le sue attenzioni e presto potrebbe arrivare l’affondo decisivo dopo che la prima proposta (circa 5 milioni più bonus) era stata rifiutata.

Il club tedesco ne chiede 8 e tutto lascia pensare che a metà strada (diciamo a 7 milioni) possa arrivare l’intesa. Anche perché il giocatore, nel frattempo, ha già trovato un accordo con i viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.