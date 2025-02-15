Vargas: "A Firenze mi sentivo invincibile, poi per i miei vizi ho rovinato tutto"

L'ex terzino peruviano della Fiorentina ha rivelato alcuni retroscena legati alla sua esperienza in maglia viola

L'ex giocatore della Fiorentina Juan Manuel Vargas è stato protagonista del podcast Tampodcast in cui ha rivelato alcuni retroscena relativi alla sua esperienza viola: "Nel mondo del calcio, se non vivi con i piedi per terra è un bel problema. A Firenze tutti mi amavano e mi sentivo invincibile, credevo di poter fare tutto quello che volevo ma mi sbagliavo, infatti persi il posto da titolare e fui dato in prestito al Genoa. Quando arrivai li, ricominciai a bere e caddi di nuovi nei miei vecchi vizi. Mi resi conto che avevo perso tutto e capii che dovevo rimettermi a pensare solo al calcio, sennò avrei fatto fatica ad uscirne."