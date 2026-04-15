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La Nazione: “Paratici cerca un allenatore giovane e aperto al dialogo. No a Sarri e Mourinho”

La Nazione ha tracciato l'identikit del profilo che sta cercando Paratici come nuovo allenatore della Fiorentina per la prossima stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2026 12:03
La Nazione: “Paratici cerca un allenatore giovane e aperto al dialogo. No a Sarri e Mourinho” -
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La Nazione nell'edizione odierna ha tracciato l'identikit dell'allenatore che Fabio Paratici sta cercando per il futuro del club. Infatti per il quotidiano la permanenza di Vanoli e a forte rischio e nei piani alti del club sta prendendo quota l'idea di un cambiamento a fine stagione Questo quanto scrive il quotidiano:

Fabio Paratici non si espone (e non lo farà fino a maggio), ma l'idea di ripartire da un nuovo tecnico sembra un vantaggio. L'identikit è chiaro: giovane, emergente, ma strutturato (cioè con risultati già alle spalle) e non integralista, ovvero disposto a un confronto costante con l'area tecnica, cosa imprescindibile per il ds. Un profilo che si allontana da piste come Maurizio Sarri o Josè Mourinho (nome uscito ieri e subito smentito). Più credibile, invece, la candidatura di Fabio Grosso, mentre resta chiusa la porta per Francesco Farioli del quale fonti vicine hanno fatto sapere che - oltre ad avere una clausola da 20 milioni col Porto - dopo aver già detto no alla Fiorentina un anno fa, declinerebbe anche stavolta.

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