La Nazione: “Paratici cerca un allenatore giovane e aperto al dialogo. No a Sarri e Mourinho”

La Nazione ha tracciato l'identikit del profilo che sta cercando Paratici come nuovo allenatore della Fiorentina per la prossima stagione

La Nazione nell'edizione odierna ha tracciato l'identikit dell'allenatore che Fabio Paratici sta cercando per il futuro del club. Infatti per il quotidiano la permanenza di Vanoli e a forte rischio e nei piani alti del club sta prendendo quota l'idea di un cambiamento a fine stagione Questo quanto scrive il quotidiano:

Fabio Paratici non si espone (e non lo farà fino a maggio), ma l'idea di ripartire da un nuovo tecnico sembra un vantaggio. L'identikit è chiaro: giovane, emergente, ma strutturato (cioè con risultati già alle spalle) e non integralista, ovvero disposto a un confronto costante con l'area tecnica, cosa imprescindibile per il ds. Un profilo che si allontana da piste come Maurizio Sarri o Josè Mourinho (nome uscito ieri e subito smentito). Più credibile, invece, la candidatura di Fabio Grosso, mentre resta chiusa la porta per Francesco Farioli del quale fonti vicine hanno fatto sapere che - oltre ad avere una clausola da 20 milioni col Porto - dopo aver già detto no alla Fiorentina un anno fa, declinerebbe anche stavolta.