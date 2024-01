Dalla società nessuna fretta sul mercato, fino a lunedì non arriverà nessun acquisto per la Fiorentina

Se qualcuno si aspetta un nuovo acquisto in casa Fiorentina nelle prossime ore, probabilmente rimarrà deluso. Infatti la società viola non ha nessuna fretta e si sta prendendo tutto il tempo necessario per chiudere l’esterno di cui la squadra viola ha bisogno. Il mercato in entrata si sbloccherà infatti solo dopo la gara contro l’Inter in programma domenica sera a Firenze. Negli ultimi giorni era stato fatto il nome di Brian Rodriguez ma per l’esterno uruguaiano non è mai stata presa una decisione definitiva e non era mai stata chiusa la trattativa. Resta assolutamente valido il nome di Ruben Vargas, esterno classe 1998 svizzero, in forza in Germania all’Augsburg, resta in cima alla lista dei dirigenti al Viola Park ma questo non esclude un possibile nome a sorpresa. Infatti, nonostante il quarto posto in classifica, la Fiorentina ha un gran bisogno di rinforzi per colmare quelle lacune che fino ad ora sono state nascoste grazie alle idee ed al gioco del suo tecnico. Brekalo dovrebbe essere il calciatore a lasciare Firenze ma non sono esclude nemmeno altre cessioni, con Mina possibile partente, in questo caso i colpi potrebbero essere anche più di uno.

