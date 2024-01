  Corriere dello Sport, Vargas con lui l’intesa c’è ma si attende una risposta dalla Germania, offerta da 7 milioni 

Rubén Vargas, dalla Germania, però, al momento non arrivano risposte né tanto meno aperture al rilancio da cinque a sette milioni, con dentro vari bonus, per arrivare allo svizzero di origine dominicana. La pista Vargas, comunque, rimane quella primaria considerando che a breve giro di posta Brekalo lascerà Firenze per fare ritorno alla Dinamo Zagabria e giocarsi la possibilità di far parte della Croazia al prossimo Europeo, ed Ikone potrebbe a sua volta partire a fronte di un’offerta adeguata. Ragion per cui Ruben Vargas rimane nella lista degli obiettivi e anche con lui c’è già un’intesa di massima: quella che manca è la risposta dalla Germania. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, I COMPAGNI PROVANO A CONVINCERE RODRIGUEZ A RESTARE