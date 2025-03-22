Vargas: "Felice di esser tornato al Franchi. Di questa città mi è mancato tutto, stavo bene qui"

Anche Juan Manuel Vargas presente al Pepito Day, per festeggiare l'addio al calcio di Giuseppe Rossi. Queste le dichiarazioni ai media presenti prima di scendere in campo:"Sono davvero felice di esser...

Anche Juan Manuel Vargas presente al Pepito Day, per festeggiare l'addio al calcio di Giuseppe Rossi. Queste le dichiarazioni ai media presenti prima di scendere in campo:

"Sono davvero felice di essere tornato al Franchi dopo 10 anni. È un piacere essere di nuovo qui. Mi è mancato tutto di questa città, e quando me ne sono andato ho capito quanto stavo bene qui. Non vedo l'ora di tornare in campo con i miei ex compagni".