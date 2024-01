Il nome in primo piano è quello di Vargas. L’esterno dell’Ausburg è il giocatore più vicino, secondo il quotidiano alla Fiorentina basta poco per chiudere. 7 milioni la proposta, ma i tedeschi chiedono qualcosa in più. Si può chiudere con i bonus. Più bloccate le piste Ngonge e Gil. Lo scrive La Nazione.