Dall'Argentina: la Fiorentina ha messo gli occhi su Matias Vargas, quanto costa...
La Fiorentina, a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione, guarda anche in Sud America e per la precisione in Argentina. Infatti, stando alle indiscrezioni, pare che i viola abbiano messo g...
La Fiorentina, a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione, guarda anche in Sud America e per la precisione in Argentina. Infatti, stando alle indiscrezioni, pare che i viola abbiano messo gli occhi su Matias Vargas, giovane centrocampista di proprietà del Vélez Sarsfield.
L'argentino classe '97 è seguito con attenzione sia dalla società gigliata che dai brasiliani del Flamengo. Il contratto del centrocampista prevede però un vincolo contrattuale: ossia una clausola rescissoria da circa 12 milioni di dollari, che potrebbe essere ulteriormente alzata nel corso dei prossimi giorni.