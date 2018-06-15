Dall'Argentina: la Fiorentina ha messo gli occhi su Matias Vargas, quanto costa...

La Fiorentina, a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione, guarda anche in Sud America e per la precisione in Argentina. Infatti, stando alle indiscrezioni, pare che i viola abbiano messo g...

A cura di Redazione Labaroviola 15 giugno 2018 13:14

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