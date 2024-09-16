Vargas: "A Firenze tutti mi conoscono, la considero un po' come casa mia"

L'ex idolo viola è tornato a riparlare di Firenze e della maglia viola che ha vestito per ben 8 stagioni con tante soddisfazioni

Al canale You Tube PlayzonBet ha parlato l'ex esterno viola di nazionalità peruviana Juan Manuel Vargas che è tornato sulla sua esperienza con la maglia della Fiorentina: "Tifo l'Universitario de Deportes da sempre, ho giocato con quella maglia ma non tanto, quindi non posso essere considerato una loro bandiera. Lo posso essere della Fiorentina dove ho militato per otto stagioni e dove tutti mi conoscono, ci tornerò presto perché Firenze è casa mia."

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