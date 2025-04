Vargas rivela: “Il nostro segreto per la Champions? Giovedì in discoteca, domenica in campo”

Juan Manuel Vargas, indimenticato ex giocatore della Fiorentina, ha raccontato alcuni retroscena della sua esperienza in viola durante un’intervista al canale YouTube La Parrilla del Loco. Secondo quanto raccontato dall’ex esterno, la squadra aveva un’abitudine particolare: “Ogni giovedì, il capitano diceva ‘usciamo’, e noi facevamo cene, aperitivi… Poi andavamo in un posto che non era un ristorante, ma diventava una discoteca. C’era un gruppo che restava sempre, cinque, sei o sette di noi”.

Nonostante queste uscite, la Fiorentina riuscì comunque a centrare l’obiettivo Champions. Quando il gruppo tornava agli allenamenti, l’allenatore Cesare Prandelli era pronto a fare delle “selezioni” tra i giocatori: “Vedeva le nostre facce e diceva: ‘Voi fate rigenerativo, farete un po’ di jogging e ve ne andate’”.