Corriere dello Sport: “La Fiorentina per Vargas prepara un’offerta da 5 milioni più bonus”

La Fiorentina ha scelto Vargas. Rispetto ai primi giorni della settimana, quando la Fiorentina ha sparigliato le carte scegliendo di puntare le sue fiches sull’esterno di origini dominicane, una novità c’è. Ovvero che Vargas – attraverso i suoi agenti e gli intermediari – ha detto sì in modo più che convinto al progetto viola. L’attaccante ha preso la sua decisione e dopo un periodo positivo in Bundesliga si sente pronto per una nuova avventura. Non ci sarebbero dunque problemi a trovare un accordo per il nuovo ingaggio del giocatore (Vargas a Firenze percepirebbe una cifra vicina al milione di euro) mentre invece resta da trovare ancora la quadra con l’Augsburg, che mai tuttavia ha chiuso in modo preventivo la porta alla cessione dell’ala elvetica.

Fino a questo momento, tuttavia, la Fiorentina non si è ancora presentata alla porta dei tedeschi con un’offerta ufficiale. Quello che, ufficiosamente, filtra dagli ambienti vicini all’Augsburg è che nei primi contatti che ci sono stati nel corso di questa settimana la cifra paventata dalla società tedesca per Vargas si aggira attorno agli 8 milioni di euro. Una somma che i viola hanno già messo in ponte da tempo per arrivare a un nuovo esterno (Ngonge, per il momento congelato e in netto secondo piano, era stato valutato così) ma che, in partenza, non verrà proposta: l’idea di base della Fiorentina è infatti quella di offrire ai tedeschi 5 milioni di euro più una serie di bonus legate alle prestazioni in viola del giocatore. Lo riporta il Corriere dello Sport.