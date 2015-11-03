Notizie Augsburg Fiorentina

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Ruben Vargas svela: "Il rifiuto alla Fiorentina? Se devi pensarci tanto allora non è la cosa giusta da fare"

22 aprile 2024 15:42

Caccia all'esterno, Ruben Vargas? Anche oggi nell'undici titolare in Augsburg-Bayern Monaco

27 gennaio 2024 15:51

Corriere dello Sport, salta Vargas-Fiorentina? L’Augsburg non è convinto, continua a chiedere 10 milioni 

26 gennaio 2024 08:50

Sky Sport: "Contatti continui tra la Fiorentina e l'Ausgburg per trovare l'accordo per Vargas"

25 gennaio 2024 23:59

Corriere dello Sport, l'Augsburg fa muro per Ruben Vargas, continua a chiedere 10 milioni

23 gennaio 2024 08:22

Gazzetta, all-in della Fiorentina su Vargas, questo è il momento dell’affondo. Ballano 3 milioni 

20 gennaio 2024 10:01

Corriere dello Sport: "La Fiorentina per Vargas prepara un'offerta da 5 milioni più bonus"

14 gennaio 2024 08:20

Pedullà: "Ruben Vargas ha detto sì alla Fiorentina. Può arrivare la chiusura a 7 milioni con l'Augsburg"

12 gennaio 2024 23:51

Dalla Germania, Dorsch ad un passo dall'Augsburg per 7 milioni. Firmerà un contratto quinquennale

08 luglio 2021 14:11

Dalla Germania, Fiorentina interessata a Kostas Stafylidis, terzino sinistro greco classe 93 dell'Augsburg

08 agosto 2017 12:15

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