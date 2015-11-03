Notizie Augsburg Fiorentina

Ruben Vargas svela: "Il rifiuto alla Fiorentina? Se devi pensarci tanto allora non è la cosa giusta da fare"
22 aprile 2024 15:42
Caccia all'esterno, Ruben Vargas? Anche oggi nell'undici titolare in Augsburg-Bayern Monaco
27 gennaio 2024 15:51
Corriere dello Sport, salta Vargas-Fiorentina? L’Augsburg non è convinto, continua a chiedere 10 milioni
26 gennaio 2024 08:50
Sky Sport: "Contatti continui tra la Fiorentina e l'Ausgburg per trovare l'accordo per Vargas"
25 gennaio 2024 23:59
Corriere dello Sport, l'Augsburg fa muro per Ruben Vargas, continua a chiedere 10 milioni
23 gennaio 2024 08:22
Gazzetta, all-in della Fiorentina su Vargas, questo è il momento dell’affondo. Ballano 3 milioni
20 gennaio 2024 10:01
Corriere dello Sport: "La Fiorentina per Vargas prepara un'offerta da 5 milioni più bonus"
14 gennaio 2024 08:20
Pedullà: "Ruben Vargas ha detto sì alla Fiorentina. Può arrivare la chiusura a 7 milioni con l'Augsburg"
12 gennaio 2024 23:51
Dalla Germania, Dorsch ad un passo dall'Augsburg per 7 milioni. Firmerà un contratto quinquennale
08 luglio 2021 14:11
Dalla Germania, Fiorentina interessata a Kostas Stafylidis, terzino sinistro greco classe 93 dell'Augsburg
08 agosto 2017 12:15
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