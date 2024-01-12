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Pedullà: "Ruben Vargas ha detto sì alla Fiorentina. Può arrivare la chiusura a 7 milioni con l'Augsburg"

Ruben Vargas ha deciso di lasciare l’Augsburg dopo un periodo molto positivo. Si sente pronto per una nuova esperienza, è un esterno offensivo molto interessante che negli ultimi mesi ha ricevuto prop...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2024 23:51
Pedullà: "Ruben Vargas ha detto sì alla Fiorentina. Può arrivare la chiusura a 7 milioni con l'Augsburg" - 17.09.2022; Augsburg; Fussball 1.Bundesliga - FC Augsburg - FC Bayern Muenchen; Ruben Vargas (Augsburg) (Sascha Walther/Expa/freshfocus) --------------------------------------------------------------------- ACHTUNG REDAKTIONEN: KEINE ABONNEMENTS, ES
17.09.2022; Augsburg; Fussball 1.Bundesliga - FC Augsburg - FC Bayern Muenchen; Ruben Vargas (Augsburg) (Sascha Walther/Expa/freshfocus) --------------------------------------------------------------------- ACHTUNG REDAKTIONEN: KEINE ABONNEMENTS, ES
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Pedullà: "Ruben Vargas ha detto sì alla Fiorentina. Può arrivare la chiusura a 7 milioni con l'Augsburg"

Ruben Vargas ha deciso di lasciare l’Augsburg dopo un periodo molto positivo. Si sente pronto per una nuova esperienza, è un esterno offensivo molto interessante che negli ultimi mesi ha ricevuto proposte da diversi campionati. Ma lo specialista svizzero con origini dominicane, classe 1998, vuole giocare in Serie A, ha detto sì alla Fiorentina, i contatti con il suo entourage stanno andando molto bene. E anche con l’Augsburg ci sono stati confronti proficui, la cifra di 7 milioni può essere quella giusta per arrivare agli accordi definitivi. Sullo sfondo resta sempre Ngonge che ha una valutazione più alta. Lo scrive Alfredo Pedullà.

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