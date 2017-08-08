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Dalla Germania, Fiorentina interessata a Kostas Stafylidis, terzino sinistro greco classe 93 dell'Augsburg

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild oltre alla Fiorentina ci sarebbe un'altra squadra italiana sulle tracce del terzino sinistro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2017 12:15
Dalla Germania, Fiorentina interessata a Kostas Stafylidis, terzino sinistro greco classe 93 dell'Augsburg -
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Nome nuovo per il mercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla Bild i viola sono sulle tracce di Kostas Stafylidis, terzino sinistro di proprietà dell'Augsburg. Sul greco classe '93, esterno con il vizio del gol, oltre ai viola c'è anche un altro club italiano ancora non noto.
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