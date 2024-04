Ruben Vargas svela: “Il rifiuto alla Fiorentina? Se devi pensarci tanto allora non è la cosa giusta da fare”

Ruben Vargas è stato uno dei nomi caldi del mercato della sessione invernale della Fiorentina, soprattutto dopo la partenza di Brekalo. L’Augsburg e la Fiorentina si erano accordati per una cifra di 7 milioni, tuttavia l’affare non si è concretizzato, lasciando Vincenzo Italiano con un esterno in meno in rosa. Vargas, nell’intervista per Kicker, rivista sportiva tedesca, ha rivelato i motivi che lo hanno spinto a rimanere in Germania. Ecco le sue parole:

“Ad Augusta ho semplicemente un buon feeling, qui ho un ambiente familiare. Soprattutto con l’Europeo all’orizzonte, non volevo rinunciarci. È difficile muoversi in inverno senza preparazione”. ha rivelato, aggiungendo poi sulla trattativa “Le cose devono funzionare immediatamente. Se devi pensarci così tanto, allora non è la cosa giusta da fare. Non è un segreto che mi sento pronto per il passo successivo, se sarà quello giusto per me e per l’FC Augsburg. Posso immaginare tutto, quindi non mi metto ancora sotto pressione”.

