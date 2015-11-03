Notizie Ruben Vargas Fiorentina

Moretto: “Ricordate Rubén Vargas a lungo seguito dalla Fiorentina? Va al Siviglia per 3 milioni”
03 gennaio 2025 09:34
Sky Germania afferma: "Ruben Vargas vuole rimanere in Bundesliga. La Fiorentina interessata al giocatore rimane alla finestra"
21 dicembre 2024 14:54
Corriere dello Sport: “Commisso non convinto da Berardi, il Sassuolo chiede 15 milioni. Idea Ruben Vargas”
23 novembre 2024 08:20
Gazzetta: “Gudmundsson è il nome in pole per il post Nico, ma torna di moda Rubén Vargas per la Fiorentina”
01 agosto 2024 09:55
Ruben Vargas svela: "Il rifiuto alla Fiorentina? Se devi pensarci tanto allora non è la cosa giusta da fare"
22 aprile 2024 15:42
Caccia all'esterno, Ruben Vargas? Anche oggi nell'undici titolare in Augsburg-Bayern Monaco
27 gennaio 2024 15:51
Corriere dello Sport, l'Augsburg fa muro per Ruben Vargas, continua a chiedere 10 milioni
23 gennaio 2024 08:22
Nazione, Belotti? Pista difficile. Il Gallo esclude Ruben Vargas e spinge Nzola via dalla Fiorentina
23 gennaio 2024 08:10
Nazione, Rubén Vargas? Solo se parte Ikoné. Per il francese la Fiorentina chiede 12 milioni entro il 31 gennaio
22 gennaio 2024 08:16
Corriere dello Sport, Ruben Vargas-Fiorentina è fatta! All’Augsburg 8 milioni bonus compresi
15 gennaio 2024 09:27
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