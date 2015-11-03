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Notizie Ruben Vargas Fiorentina

Moretto: “Ricordate Rubén Vargas a lungo seguito dalla Fiorentina? Va al Siviglia per 3 milioni”

03 gennaio 2025 09:34

Sky Germania afferma: "Ruben Vargas vuole rimanere in Bundesliga. La Fiorentina interessata al giocatore rimane alla finestra"

21 dicembre 2024 14:54

Corriere dello Sport: “Commisso non convinto da Berardi, il Sassuolo chiede 15 milioni. Idea Ruben Vargas”

23 novembre 2024 08:20

Gazzetta: “Gudmundsson è il nome in pole per il post Nico, ma torna di moda Rubén Vargas per la Fiorentina”

01 agosto 2024 09:55

Ruben Vargas svela: "Il rifiuto alla Fiorentina? Se devi pensarci tanto allora non è la cosa giusta da fare"

22 aprile 2024 15:42

Caccia all'esterno, Ruben Vargas? Anche oggi nell'undici titolare in Augsburg-Bayern Monaco

27 gennaio 2024 15:51

Corriere dello Sport, l'Augsburg fa muro per Ruben Vargas, continua a chiedere 10 milioni

23 gennaio 2024 08:22

Nazione, Belotti? Pista difficile. Il Gallo esclude Ruben Vargas e spinge Nzola via dalla Fiorentina 

23 gennaio 2024 08:10

Nazione, Rubén Vargas? Solo se parte Ikoné. Per il francese la Fiorentina chiede 12 milioni entro il 31 gennaio 

22 gennaio 2024 08:16

Corriere dello Sport, Ruben Vargas-Fiorentina è fatta! All’Augsburg 8 milioni bonus compresi

15 gennaio 2024 09:27

Pedullà rivela: "Ruben Vargas nome a sorpresa per la Fiorentina. Costa 7 milioni, No a Bryan Gil"

11 gennaio 2024 11:30

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