Moretto: “Ricordate Rubén Vargas a lungo seguito dalla Fiorentina? Va al Siviglia per 3 milioni”

Ruben Vargas va in Spagna

Ricordate Rubén Vargas? Il calciatore a lungo seguito dalla Fiorentina nella scorsa sessione di calciomercato invernale? Lui poi rifiutò di arrivare a Firenze. Oggi scrive Matteo Moretto è ad un passo dal Siviglia. La trattativa con l’Augsburg è entrata nella sua fase finale ed il prezzo è intorno ai 3 milioni di euro.

https://www.labaroviola.com/pedulla-il-como-spinge-per-parisi-il-terzino-vuole-giocare-di-piu-decidera-dopo-fiorentina-napoli/283161/