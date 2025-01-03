Moretto: “Ricordate Rubén Vargas a lungo seguito dalla Fiorentina? Va al Siviglia per 3 milioni”
Ruben Vargas va in Spagna
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2025 09:34
Ricordate Rubén Vargas? Il calciatore a lungo seguito dalla Fiorentina nella scorsa sessione di calciomercato invernale? Lui poi rifiutò di arrivare a Firenze. Oggi scrive Matteo Moretto è ad un passo dal Siviglia. La trattativa con l’Augsburg è entrata nella sua fase finale ed il prezzo è intorno ai 3 milioni di euro.
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