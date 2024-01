Nazione, Rubén Vargas? Solo se parte Ikoné. Per il francese la Fiorentina chiede 12 milioni entro il 31 gennaio 

Rubén Vargas? L’esterno dell’Ausburg chiama in causa altri calciatori della rosa viola. Il primo è Jonathan Ikoné. Momento non esaltante della sua esperienza in viola, fatta di qualche alto e molti bassi. La Fiorentina ha già parlato con i suoi agenti. Se da qui al 31 gennaio dovessero portare un’offerta importante il calciatore francese potrebbe partire. Una sorta di missione (quasi) impossibile dell’ultima settimana di mercato anche perché presentarsi da Joe Barone e Daniele Pradè con meno di 10-12 milioni non servirebbe a niente. Ieri si è timidamente parlato della Lazio, restano club francesi in attesa di sviluppi. Lo riporta La Nazione.

