Corriere dello Sport, Ruben Vargas-Fiorentina è fatta! All’Augsburg 8 milioni bonus compresi

Dopo una serie di ammiccamenti e di primi contatti andati in scena durante la scorsa settimana, oggi i vertici viola formalizzeranno la loro prima offerta all’Augsburg per arrivare a Ruben Vargas, che nei giorni scorsi ha già fatto pervenire – tramite i propri agenti – il pieno gradimento all’ipotesi di trasferirsi a Firenze. La proposta che l’area tecnica recapiterà alla società tedesca pare ormai ben strutturata: una base di partenza di 5 milioni di euro più una serie di bonus facilmente raggiungibili per arrivare a quota 8, ovvero la cifra che dalla Germania si aspettano per lo svizzero, fin qui protagonista in Bundesliga di un gol e un assist in 15 presenze.

La sensazione, viene fatto sapere dagli ambienti vicino al giocatore, è che la prima risposta da parte dell’Augsburg alla profferta viola sarà negativa, anche se alla base restano i margini per portare a termine la trattativa: se la Fiorentina infatti alzerà la sua proposta arrivando almeno a quota 6 milioni (più alcuni premi legati al rendimento individuale) l’ok finale si potrà trovare in breve tempo. Anche perché l’obiettivo del club di Commisso – nonostante le tempistiche risicate – è quello di poter dotare Italiano, dopo Faraoni, anche di un esterno offensivo in tempo per il debutto in Supercoppa italiana del 18 gennaio contro il Napoli. Lo riporta il Corriere dello Sport.