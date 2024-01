Nazione, Belotti? Pista difficile. Il Gallo esclude Ruben Vargas e spinge Nzola via dalla Fiorentina 

Rubén Vargas elemento da tenere sempre in considerazione. Con la Fiorentina ha più di una mezza parola, ma sa bene che il suo eventuale arrivo è legato ad una cessione. E ieri nella Capitale si è fatto un gran parlare di Ikoné. Resta un’idea della Lazio, ma pure della Roma. Del francese però si è parlato nell’ambito di uno scambio di prestiti senza esborso economico con Andrea Belotti (cosa che escluderebbe l’arrivo di Vargas e che richiamerebbe in causa un addio di Nzola, che in questo momento non sembra voler cambiare aria).

Per adesso un’idea. Anche se oggettivamente risulta difficile pensare che la Fiorentina possa rivoluzione in così pochi giorni il suo reparto offensivo. Decisiva sarà anche la questione lista, specialmente quella europea dove non si possono fare più di tre cambi rispetto a quella presentata prima della fase a gironi lo scorso settembre. Ma la fame di gol potrebbe spingere la dirigenza viola in questa direzione. Lo scrive La Nazione.

