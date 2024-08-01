Gazzetta: “Gudmundsson è il nome in pole per il post Nico, ma torna di moda Rubén Vargas per la Fiorentina”

Nico vicino alla cessione. Fiorentina a caccia del suo sostituto

Che Nico Gonzalez sia vicino alla cessione è cosa ormai nota. L'Atalanta e la Juventus sono in continuo contatto con la Fiorentina per trovare la giusta formula, visto anche le alte richieste della squadra di Commisso. Sostituti? Il primo nome nella lista della Fiorentina è quello di Gudmundsson, talento del Genoa di Gilardino. A gennaio la Fiorentina tentò il colpaccio senza riuscirsi, ma l'accordo con il club di Zangrillo non arrivò. I soldi provenienti dalla cessione di Nico Gonzalez sarebbero perfetti per arrivare all'islandese. E il nome fa infiammare la piazza fiorentina.

Intanto però, torna di moda una vecchia conoscenza del mercato viola: Ruben Vargas.Lo svizzero era a un passo dalla Fiorentina a gennaio per 7 milioni di euro, poi l'affare saltò. Adesso la squadra di Palladino è tornata con forza sul giocatore che potrebbe essere una nuova soluzione di mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

FIORENTINA, INCONTRO CON NICO

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-fiorentina-incontro-con-nico-il-5-agosto-prade-innervosito-da-alcuni-comportamenti-dellargentino/262625/