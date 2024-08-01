Corriere Fiorentino: “Fiorentina, incontro con Nico il 5 agosto. Pradè innervosito da alcuni comportamenti dell’argentino”

La Fiorentina vuole capire la volontà del suo 10

Novità importante sul fronte Nico Gonzalez. Si tratta di un incontro previsto dalla Fiorentina per capire la volontà del suo numero 10. Il tutto previsto il 5 agosto, visto che l'argentino tornerà a Firenze il 4.

L'Atalanta e la Juventus fanno sul serio per l'argentino. A Bergamo stanno preparando la giusta offerta per convincere la Fiorentina a cedere Nico Gonzalez. Intanto, nei piani viola ci sarebbe un incontro fissato all'inizio di questa settimana tra Pradè e il giocatore. Il dirigente viola sarebbe infastidito da certi suoi comportamenti. Come quello di non ridursi le ferie, come fatto per esempio da Quarta ma non solo. Pradè vorrebbe guardare negli occhi l'attaccante e sentirsi dire da lui di voler andare via. Solo dopo si apriranno i contatti con l'Atalanta per capire la fattibilità dell'operazione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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