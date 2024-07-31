La Fiorentina vende Nico Gonzalez per 35 milioni. Con Juventus e Atalanta per ora nessuna trattativa

Atalanta e Juventus interessate a Nico Gonzalez, ma per ora nessuna trattativa avviata con la Fiorentina. Cosa succede

Il futuro di Nico Gonzalez è tutt'altro che certo. La possibilità di una sua partenza sembra sempre più concreta, soprattutto in caso di offerte allettanti. La dirigenza viola ha fissato la soglia di 35 milioni di euro per iniziare a considerare seriamente la cessione del giocatore. Questo ha attirato l'interesse di vari club, tra cui due squadre di Serie A: l'Atalanta e la Juventus. Entrambi i club stanno monitorando la situazione, ma prima di formalizzare un'offerta, devono occuparsi delle cessioni. Questa fase di attesa non ha però impedito ai due club di avvicinarsi agli agenti del giocatore, gettando così le basi per un possibile trasferimento.

La Fiorentina si trova ora di fronte a una scelta complessa: vendere Nico Gonzalez in Italia o considerare offerte provenienti dall'estero. Cedere il giocatore a una diretta concorrente come l'Atalanta o la Juventus potrebbe generare malumore tra i tifosi viola, che non hanno alcuna voglia di consegnarlo ad una rivale. Questa prospettiva rende ancora più delicata la decisione della dirigenza.

Fino ad ora non c'è alcuna trattativa ufficiale tra la Fiorentina e i club interessati, ma i primi passi sono stati fatti. Atalanta e Juventus hanno già contattato gli agenti dell'esterno argentino, i quali sarebbero favorevoli a una cessione, attratti dalle prospettive di commissioni sostanziose. Questa situazione lascia aperti molti scenari, con la Fiorentina che deve valutare attentamente ogni proposta, cercando di bilanciare le esigenze economiche con quelle sportive.

ROMANO: “LA JUVENTUS HA CONTATTATO GLI AGENTI DI NICO GONZALEZ, CHE HANNO APERTO AL TRASFERIMENTO”