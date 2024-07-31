Romano: "La Juventus ha contattato gli agenti di Nico Gonzalez, che hanno aperto al trasferimento"

Secondo Romano e Moretto, la Juventus avrebbe contattato gli agenti di Nico Gonzalez, che hanno aperto al trasferimento in bianconero

A cura di Redazione Labaroviola 31 luglio 2024 19:42

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