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Romano: "La Juventus ha contattato gli agenti di Nico Gonzalez, che hanno aperto al trasferimento"

Secondo Romano e Moretto, la Juventus avrebbe contattato gli agenti di Nico Gonzalez, che hanno aperto al trasferimento in bianconero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2024 19:42
Romano: "La Juventus ha contattato gli agenti di Nico Gonzalez, che hanno aperto al trasferimento" -
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Fabrizio Romano, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, ha annunciato tramite i propri profili social che la Juventus ha contattato gli agenti di Nico Gonzalez nella giornata di oggi. Thiago Motta, nuovo allenatore dei bianconeri, sembra apprezzare l'esterno argentino, che insieme ai suoi procuratori ha aperto la porta a un possibile trasferimento a Torino, sponda Juventus. La notizia, ripresa da Romano, è di Matteo Moretto.

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