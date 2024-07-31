Frey: "Baggio mi ha salvato dopo l'infortunio, presenterò il mio libro al Viola Park con 6 ex compagni viola"

L'ex portiere della Fiorentina Frey ha parlato della sua autobiografia ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno

L’ex portiere della Fiorentina ha presentato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Istinto puro, la sua autobiografia che uscirà a breve nelle librerie italiane. Queste le sue parole:

Sul suo libro: “Durante il Covid ho fatto molte live, dirette e interviste. Questo mi ha portato a pensare di scrivere una mia autobiografia, raccontando la mia storia, da quando sono nato a oggi. Grazie a Minerva, ho avuto l’opportunità di farlo e dopo un bel po’ di mesi l’ho conclusa. Ci sono anche degli aneddoti, cose che non ho mai detto, tra cui anche i motivi per cui sono andato via da Firenze, perché non ho mai parlato dei dettagli che mi hanno portato a lasciare la Fiorentina. La prima presentazione ufficiale del libro verrà fatta a Firenze, al Viola Park insieme a 6 miei ex compagni.”

Poi parla della sua storia e sulle difficoltà dopo l’infortunio: “Sono arrivato a Firenze quando avevo 25 anni, ero già maturo. La piazza era calda con obiettivi nuovi, era la piazza giusta. A gennaio ero il miglior portiere del campionato per media voto, eravamo un gruppo straordinario. Poi, mi crolla il mondo addosso: mi rompo il ginocchio, salto il mondiale e la mia carriera viene messa in discussione. Avevo paura, molti dubbi e mi sono trovato in difficoltà. Baggio mi ha salvato con la sua chiamata, mi ha aiutato tanto e mi ha fatto piano piano riprendere in mano la mia carriera parlandomi del buddismo e di come lui stesso si era ritrovato.”

FLACHI AL PENTASPORT

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