Flachi: "Vendere Nico Gonzalez a una diretta concorrente come l'Atalanta ti indebolirebbe molto"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato al Pentasport di alcuni tra i temi più importanti che riguardano i viola

L'ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, commentando alcuni temi caldi in casa viola. Queste le sue parole:

Sulle amichevoli in Inghilterra: "Penso che siano arrivati dei buoni risultati, sono state gare di livello importante nonostante non sia mai arrivata la vittoria. La Fiorentina adesso è in fase di costruzione, penso che la squadra sta facendo un buon lavoro in generale visti i numerosi cambiamenti che stanno avvenendo."

Su Nico: "L'Atalanta è una diretta concorrente della Fiorentina, dare un giocatore così importante come Nico Gonzalez a una diretta concorrente va a rafforzare l'Atalanta e va a indebolire la Fiorentina, anche in previsione di un campionato in cui i viola possono fare bene e lottarsela con i bergamaschi. In questo momento, questa trattativa qui mi fa pensare molto, a meno che non ci siano alternative importanti a Nico.

Su Gudmundsson alternativa a Nico: "Sarebbe bello vederli tutti e due insieme, Gudmundsson è un giocatore che non ha un ruolo ben definito, là davanti gira molto e crea molti problemi alle difese, visto che non dà punti di riferimento. Cambiare Nico con Gudmundsson non saprei che dire, li vorrei vedere entrambi insieme, si completerebbero là davanti insieme a Kean."

Su Kean: "Quando l'attaccante si trova nella posizione giusta è già un vantaggio. Kean tiene palla, attacca la profondità e dà imprevedibilità. Certo, gli manca un po' di esperienza, aspettiamo che salga fisicamente e diamogli tempo di entrare in forma, però è partito bene. Bello il rapporto con Dodo, che poi crea intesa in campo, fa piacere perché significa che il gruppo è sano."

IL PORTIERE POLACCO VERSO L'ARABIA

https://www.labaroviola.com/tmw-scrve-rivela-il-futuro-di-szczesny-larabia-saudita-e-la-destinazione-piu-probabile/262572/