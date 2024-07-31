TMW scrive: "Il futuro di Szczesny? L'Arabia Saudita è la destinazione più probabile"

Il portiere polacco lascerà presto la Continassa. Intanto la Fiorentina si guarda intorno per una nuova soluzione tra i pali

In casa Juventus è ancora incerto il futuro di Wojciech Szczesny, il portiere di 34 anni con il contratto in scadenza tra meno di un anno. Diverse squadre in cerca di un portiere avevano messo gli occhi su di lui, tra le quali anche il Monza, ed era finito nel gioco degli incastri riguardanti i portieri. Anche alla Fiorentina si starebbe guardando intorno per una nuova soluzione tra i pali e il portiere polacco potrebbe essere una delle idee più interessanti.

Szczesny, uno dei giocatori più pagati della rosa con un salario netto di 5,5 milioni di euro all'anno, potrebbe lasciare la Continassa. Secondo quanto riportato da TMW, con ci sono stati grandi sviluppi o cambiamenti nelle ultime ore e la destinazione più probabile per il futuro di Szczesny sembra essere l'Arabia Saudita, nella Saudi Pro League.

TESSMANN INCANTA GLI USA, ALLA CBS: “NUOVA RISORSA PER LA NAZIONALE MAGGIORE. MEDIANO INTELLIGENTE”

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