Notizie Szczesny Fiorentina

Ronaldo prende in giro la Juventus, a Szczesny dice: "Per giocare in un grande club ti sei dovuto ritirare"
14 ottobre 2024 19:42
Szczesny stuzzica i tifosi Viola: "Juventus-Fiorentina è una partita sentita solo da loro"
04 settembre 2024 19:07
Corriere dello Sport: “La Juve pensa a Szczesny per Nico. Ma Gasperini vuole l’argentino all’Atalanta”
08 agosto 2024 09:43
Palladino ha chiesto un nuovo portiere. Bocciato Terracciano, si lavora per prendere subito de Gea
06 agosto 2024 19:27
Da Napoli: "Sondaggio della Fiorentina per Meret. Il Napoli mette gli occhi su Szczesny"
06 agosto 2024 15:57
Pedullà: "Szczęsny e McKennie hanno rifiutato qualsiasi destinazione, anche la Fiorentina"
03 agosto 2024 23:29
Pedullà ribadisce: "La Fiorentina per Nico vuole solo cash, per poi puntare su Gudmundsson"
01 agosto 2024 23:42
Pedullà: "La Juve vuole Nico inserendo contropartite: la Fiorentina chiede McKennie, non Szczesny"
01 agosto 2024 19:48
Corriere dello Sport: “Terracciano bocciato, Szczesny e De Gea restano le pazze idee ostacolo ingaggio”
01 agosto 2024 09:57
TMW scrive: "Il futuro di Szczesny? L'Arabia Saudita è la destinazione più probabile"
31 luglio 2024 17:42
La parata di Szczesny su Nico colpisce anche il Daily Mail: "Se la Juve andrà in Champions sarà grazie a lui"
09 aprile 2024 17:11
Szczesny sincero: "Contro la Fiorentina abbiamo avuto momenti di difficoltà, circa 89 minuti"
06 novembre 2023 14:34
Szczesny umilia Montolivo e co: "Spero di guadagnare per non finire a lavorare in TV come voi"
06 aprile 2023 21:12
Sentite Szczesny: "E' più bello vincere col gol annullato alla Fiorentina al 90', di solito succede a noi"
12 febbraio 2023 20:53
Il commevente racconto di Szczesny: "Mia moglie è ucraina, mi rifiuto di giocare contro la Russia"
26 febbraio 2022 13:06
La Polonia non andrà a giocare in Russia, Lewandowski: "Non possiamo far finta di niente"
26 febbraio 2022 12:13
Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano
14 febbraio 2022 10:40
Mariani grazia Sczczesny in Atalanta-Juve, per lo stesso fallo Dragowski fu espulso contro la Roma
13 febbraio 2022 21:47
La Juve perde Szczesny per infortunio, salterà sfida con la Fiorentina. In porta ci sarà Perin
06 novembre 2021 13:23
Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata
22 dicembre 2020 20:06
Szczesny: "I falli di mano di De Ligt? Lui è stato sfortunato, solo con l'Inter era rigore"
14 aprile 2020 18:25
Gioca Szczesny al posto di Buffon, in avanti Douglas Costa al posto di Mandzukic. Tutti i big in avanti
20 settembre 2017 12:05
Il probabile undici della Juventus: Buffon lascia spazio a Szczesny, il grande ex Bernardeschi dovrebbe partire titolare
19 settembre 2017 14:24
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