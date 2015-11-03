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Notizie Szczesny Fiorentina

Ronaldo prende in giro la Juventus, a Szczesny dice: "Per giocare in un grande club ti sei dovuto ritirare"

14 ottobre 2024 19:42

Szczesny stuzzica i tifosi Viola: "Juventus-Fiorentina è una partita sentita solo da loro"

04 settembre 2024 19:07

Corriere dello Sport: “La Juve pensa a Szczesny per Nico. Ma Gasperini vuole l’argentino all’Atalanta”

08 agosto 2024 09:43

Palladino ha chiesto un nuovo portiere. Bocciato Terracciano, si lavora per prendere subito de Gea

06 agosto 2024 19:27

Da Napoli: "Sondaggio della Fiorentina per Meret. Il Napoli mette gli occhi su Szczesny"

06 agosto 2024 15:57

Pedullà: "Szczęsny e McKennie hanno rifiutato qualsiasi destinazione, anche la Fiorentina"

03 agosto 2024 23:29

Pedullà ribadisce: "La Fiorentina per Nico vuole solo cash, per poi puntare su Gudmundsson"

01 agosto 2024 23:42

Pedullà: "La Juve vuole Nico inserendo contropartite: la Fiorentina chiede McKennie, non Szczesny"

01 agosto 2024 19:48

Corriere dello Sport: “Terracciano bocciato, Szczesny e De Gea restano le pazze idee ostacolo ingaggio” 

01 agosto 2024 09:57

TMW scrive: "Il futuro di Szczesny? L'Arabia Saudita è la destinazione più probabile"

31 luglio 2024 17:42

La parata di Szczesny su Nico colpisce anche il Daily Mail: "Se la Juve andrà in Champions sarà grazie a lui"

09 aprile 2024 17:11

Szczesny sincero: "Contro la Fiorentina abbiamo avuto momenti di difficoltà, circa 89 minuti"

06 novembre 2023 14:34

Szczesny umilia Montolivo e co: "Spero di guadagnare per non finire a lavorare in TV come voi"

06 aprile 2023 21:12

Sentite Szczesny: "E' più bello vincere col gol annullato alla Fiorentina al 90', di solito succede a noi"

12 febbraio 2023 20:53

Il commevente racconto di Szczesny: "Mia moglie è ucraina, mi rifiuto di giocare contro la Russia"

26 febbraio 2022 13:06

La Polonia non andrà a giocare in Russia, Lewandowski: "Non possiamo far finta di niente"

26 febbraio 2022 12:13

Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano

14 febbraio 2022 10:40

Mariani grazia Sczczesny in Atalanta-Juve, per lo stesso fallo Dragowski fu espulso contro la Roma

13 febbraio 2022 21:47

La Juve perde Szczesny per infortunio, salterà sfida con la Fiorentina. In porta ci sarà Perin

06 novembre 2021 13:23

Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata

22 dicembre 2020 20:06

Szczesny: "I falli di mano di De Ligt? Lui è stato sfortunato, solo con l'Inter era rigore"

14 aprile 2020 18:25

Gioca Szczesny al posto di Buffon, in avanti Douglas Costa al posto di Mandzukic. Tutti i big in avanti

20 settembre 2017 12:05

Il probabile undici della Juventus: Buffon lascia spazio a Szczesny, il grande ex Bernardeschi dovrebbe partire titolare

19 settembre 2017 14:24

Ex viola: Neto superato anche da Szczesny, la Juve lo vende per 10 milioni, plusvalenza...

10 giugno 2017 17:15

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