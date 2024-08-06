Palladino ha chiesto un nuovo portiere. Bocciato Terracciano, si lavora per prendere subito de Gea

La Fiorentina prenderà un nuovo portiere, Daniele Pradè è alla ricerca di un nuovo numero 1 dopo la richiesta precisa di Palladino

La Fiorentina prenderà un nuovo portiere. Raffaele Palladino non è contento di Pietro Terracciano ed ha richiesto l'acquisto di un nuovo portiere in questa sessione di mercato. L'uomo mercato viola, Daniele Pradè, è dunque alla ricerca di un nuovo numero uno che possa arrivare a breve al Viola Park e il primo della lista è David de Gea, ex portiere del Manchester United e svincolato da un anno. Il suo arrivo sarebbe un colpo straordinario non solo per la Fiorentina ma per tutto il calcio italiano che accoglierebbe colui che è stato eletto miglior portiere della Premier League nella stagione 2022/2023. La trattativa tra club viola e il portiere di 33 anni è nel vivo, si cerca di arrivare presto ad un accordo. C'è anche il nome di Szczesny nella lista viola ma per ora il bianconero non ha ancora preso nessuna decisione ed ha messo tutto in stand-by. Non trova nessuna conferma il nome di Meret del Napoli. In ogni caso però, i dirigenti gigliati lavorano per l'arrivo di portiere già nel giro dei prossimi giorni. E Terracciano che fine fa? L'ex Empoli non rimarrebbe a fare il secondo, o almeno queste sono le sue intenzioni, ma per ora non sono pervenute grandi offerte per lui.

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