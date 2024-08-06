Pedullà: "Tessmann? La Fiorentina non aspetterà oltre giovedì. Juve pensa a un prestito con obbligo per Nico"

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esp...

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole:

TESSMANN "Non se ne può più di questa storia. Sembra il nuovo Rijkaard. Non sto dando colpe al ragazzo. La Fiorentina ha da 4-5 giorni gli accordi con Tessmann, ma non penso che aspetteranno per altre 18 ore. Penso che non arriveremo a giovedì. Se loro continuano a chiedere quella cifra, tra un po' è il 50% del cartellino. Perché chiedono così tanto? Andrebbe chiesto a loro. O a lui perché se pensi che la Fiorentina sia una svolta personale, potresti andare lì con un altro agente se quelli di ora ti fanno saltare il trasferimento. Io penso che tutto parta dal diretto interessato. La Fiorentina ha fatto tutto quello che doveva fare, ha mandato anche Lucchesi, i rapporti con il Venezia sono inequivocabili. Non stiamo parlando dell'enfant prodige, è un buonissimo calciatore, mi piace. Dobbiamo tenere una porta aperta che con il passare del tempo sta diventando sempre più piccola".

ALTERNATIVE "Secondo me ci sono delle alternative, dei nomi che non sono mai usciti o alcuni nomi che sono usciti un mese fa".

GUDMUNDSSON "Adesso la triangolazione è Albert e Nico. Il Genoa ha dato il via libera, penso possano chiudere presto. Stanno lavorando, stano discutendo sul diritto o sull'obbligo, su quanto dare, se inserire una percentuale di futura rivendita. La Fiorentina non è avviata, è di più, lo striscione è a 100 metri. Le due società si sono sentite anche stamani, stanno limando gli ultimi dettagli. E io penso anche indipendentemente da Nico Gonzalez".

NICO GONZALEZ "Lui vuole andare via, Palladino lo sa e ha chiesto Gudmundsson. E glielo stanno portando. In questo momento, e sottolineo in questo momento, la cifra dovrà essere una cifra con un piccolo sconto come quello fatto dal Genoa per Gudmundsson. Il Genoa voleva piazzarlo a 33-35 in estate a una delle quattro in Serie A, a gennaio il Genoa voleva tirare la corda e non scontentare Gilardino. Siamo in stato molto avanzato ora, mi sorprenderei se dovesse esserci un intoppo. Ora sono scesi a 20+5, quindi 10 in meno. Credo anche Nico Gonzalez valga lo stesso. Parlavamo di 40 milioni, 42 milioni lo scorso anno. Penso che la sua valutazione sia scesa fino a 28-30 di base fissa più bonus. Devi scendere perché se tu hai individuato il sostituto, inutile trattenere Nico Gonzalez che ha fatto un'altra scelta. Era nell'aria il fatto che lui volesse fare un'altra esperienza. Ma ora parliamo della valutazione. Penso che per 28-30 più bonus, la Fiorentina lo lascerà andare. La domanda è: chi porta questi soldi? La Fiorentina terrà duro per l'aspetto della contropartita. McKennie chiede 4 milioni perché è in scadenza e continua a chiederli perché vuole andare via a zero. La Juve ha messo sul piatto Kostic e McKennie, se prendi Gudmundsson hai già esterni per fare la guerra perché hai Sottil, Ikoné, Kouamé che è multiuso. Ieri ci sono stati dei contatti tra Fiorentina e Juve perché si potrebbe partire con prestito molto oneroso con obbligo di riscatto. La Juventus sta cedendo Barbieri, Nicolussi perché vuole fare Todibo, Koopmeiners ma l'Atalanta è un po' stranita da quanto successo nelle ultime ore, e due esterni. Oggi c'è un tesoretto di 40-45 milioni da impiegare per Koopmeiners, Nico e un altro esterno. A meno che tu non metta un obbligo. Io penso che la strada sia un obbligo. L'Atalanta non possiamo tirarla fuori, ma ora sta ragionando di inserire un altro attaccante esterno dal momento che si è rotto Scamacca. Hanno già Lookman, Zaniolo, De Ketelaere, El Bilal che è in uscita. L'Atalanta la teniamo dentro, ma la Juve ha maggiore priorità di fare un esterno. Per ora terrei fuori piste straniere. Prima chiudi Gudmundsson, ma non ti prendono per la gola. È meglio mettersi a sicuro prendendo l'esterno stra avvallato da Palladino e poi cedere Nico, hai già posto le condizioni".

SZCZESNY "È stato proposto alla Fiorentina. Ma oggi non sa cosa fare da grande".

RUGANI "La Fiorentina non sta cercando un difensore centrale adesso. La Fiorentina accetta una controproposta solo se la strada è spianata a livello di contratto, ma con McKennie non è cos'".

PORTIERE "De Gea piace fortemente. La partita è aperta, la trattative è in piedi, dobbiamo chiaramente chiuderla. Tutte le altre sono alternative. Turati piace, ma solo se non prendo De Gea. E ti chiedono 6 milioni. Musso è fuori dai radar. De Gea ha qualcos'altro, ma sta parlando solo con la Fiorentina. Il giro dei portieri è quasi finito, può succedere ancora qualcosa per Terracciano, non lo escludo. Altrimenti potrebbe partire Christensen. Se arrivasse De Gea, sarebbe un colpo fantastico. Avresti un portiere molto motivato, sull'anno di inattività non mi fascerei la testa. È un portiere, con un bravo preparatore di portiere potresti entrare in forma nel giro di 20 giorni. La situazione è in piedi, ma i cavalli si vedono al traguardo. In questo caso la partita è in piedi, è il primo della lista. Vedremo gli sviluppi".

USCITE "Queste storie molto spesso si sono risolte dopo il 20, in questo caso dal 22 al 30. Il Cagliari è andato su Cheddira, su Nzola al momento non ci sono i margini. Ikoné si è frantumata qualsiasi trattativa, lui pensa di restare. Brekalo deve trovare un amatore, magari lo trova. Penso che ci sarà tempo per parlare di Kayode, ora non ne parliamo perché ci sono altre priorità. Ma se arrivassero offerte, potrebbe tornare di moda più avanti".

AMRABAT "Lui in Turchia, oggi, non vuole andarci perché spera ancora nello United. Ma se loro stanno chiudendo altre operazioni, lo vedono come l'ultima ruota del carro. Non si stanno ponendo il problema. Penso che Amrabat sia una storia suscettibile a sorprese, magari viene fuori uno scambio. Questa è una cosa che dobbiamo mettere nel carretto insieme a tutte le altre uscite".

FOLORUNSHO "Non è una roba campata per aria. C'ho pensato anche io stanotte perché comunque le caratteristiche di Folorunsho e Gaetano sono caratteristiche che possono mancare alla Fiorentina. In caso di offerta può partire, nonostante abbia rinnovato da poco. Se Baroni potesse tornare indietro, 15 milioni li farebbe tirare fuori alla Lazio. Teniamola lì".

NICO GONZALEZ HA CHIAMATO PALLADINO, GLI HA DETTO CHE VUOLE LASCIARE LA FIORENTINA. IL RETROSCENA

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