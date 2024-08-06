Nico Gonzalez ha chiamato Palladino, gli ha detto che vuole lasciare la Fiorentina. Il retroscena

Nico Gonzalez chiama Raffaele Palladino. Il giocatore argentino della Fiorentina ha informato il tecnico che vuole lasciare Firenze.

Nico Gonzalez vuole andare via dalla Fiorentina. La decisione è stata presa e il calciatore argentino considera finita la sua esperienza a Firenze. In realtà gli ultimi giorni in viola sono stati turbolenti, dalla finale di Atene in cui è stato un fantasma in campo al retroscena, raccontato da noi, di una serata fatta, in un locale del centro della città, solo qualche giorno prima della partita più importante della stagione viola. Una scelta che non è piaciuta a nessuno. Il feeling con l'ambiente si è spezzato.

A conferma di questo anche la chiamata che Nico Gonzalez ha fatto nei giorni scorsi al nuovo tecnico Raffaele Palladino. Una telefonata per dirgli che vuole lasciare la Fiorentina. Palladino ha preso atto di questa scelta, rispettando il ragazzo ed ogni sua decisione. Era giusto informare il tecnico dopo le prime telefonate che c'erano state a giugno tra i due.

Oggi il ritorno al lavoro al Viola Park con i compagni (ieri la truppa viola era a Grosseto) ma si va verso gli ultimi giorni vestito di viola del calciatore argentino che per 3 anni ha fatto innamorare Firenze. Adesso il suo futuro, in Italia lo vogliono Juventus (con cui sono partiti i contatti diretti tra le società) e Atalanta, all'estero qualcuno ha chiesto informazioni, ma per adesso nessuna offerta ufficiale. In attesa che si consumi questo addio ormai annunciato.

GUDMUNDSSON È SEMPRE PIÙ VICINO ALLA FIORENTINA

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