La Fiorentina ha raggiunto gli accordi per Gudmundsson giovedì sera. Da sistemare i dettagli

La Fiorentina ha l'accordo di massima sia con Gudmundsson che con il Genoa. Restano da definire gli ultimi dettagli

Albert Gudmundsson è ad un passo dal vestire la maglia viola in vista della stagione che sta per cominciare. Il talento islandese, che figura tra gli obiettivi principali del mercato del club viola, è vicino a lasciare la Liguria e si prepara per una nuova esperienza in Serie A, mettendosi a disposizione di Raffaele Palladino. La Fiorentina, già giovedì sera, ha raggiunto l'accordo di massima con il Genoa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, anche per cautelarsi dalle vicende extracampo che coinvolgono il calciatore.

La cifra complessiva dell'operazione è di 25 milioni di euro, ben al di sotto della cifra richiesta dal Grifone nella finestra di mercato di gennaio, nella quale le due società non sono riuscite a raggiungere un accordo. La Fiorentina e l'attaccante islandese hanno un accordo per un ingaggio da oltre 2 milioni di euro netti a stagione. Restano da sistemare solo gli ultimi dettagli per completare l'operazione e già nelle prossime ore potrebbero esserci degli sviluppi importanti.

La Repubblica (Genova) scrive: “Genoa, spunta l’idea Milik per sostituire Albert Gudmundsson”

https://www.labaroviola.com/la-repubblica-genova-scrive-genoa-spunta-lidea-milik-per-sostituire-albert-gudmundsson/263103/