La Repubblica (Genova) scrive: "Genoa, spunta l'idea Milik per sostituire Albert Gudmundsson"
Albert Gudmundsson è a un passo dalla Fiorentina. Intanto il Genoa punta Milik per sostituire il talento islandese
Con Albert Gudmundsson vicino alla Fiorentina, il Genoa prova a cautelarsi e va a caccia del possibile sostituto. Secondo quanto riporta La Repubblica di Genova, il Grifone sarebbe interessato ad Arek Milik per cercare attutire al meglio la possibile partenza dell'attaccante islandese, il quale potrebbe presto approdare a Firenze.
Insomma, il club rossoblù dà qualche segnale in merito al futuro di Gudmundsson, con la Fiorentina che ha già le sue carte in mano e potrebbe chiudere il colpo già in questa settimana. Si parlerebbe del prestito con obbligo di riscatto condizionato per una cifra che va al di sotto dei 30 milioni di euro.
Corriere dello Sport: “Oggi è il giorno di Gudmundsson, trattativa slegata a Nico Gonzalez”
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-oggi-e-il-giorno-di-gudmundsson-trattativa-slegata-a-nico-gonzalez/263046/